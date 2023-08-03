Я умру скоро с такими гастролями, – жаловался коллегам Андрей Григорьев-Аполлонов. Да взял и нашел себе место под стать.

"Яумру скоро с такими гастролями", – жаловался коллегам АндрейГригорьев-Аполлонов. Да взял и нашел себе место под стать.Солист группы "Иванушки International" на днях отметил53-летие. Пик карьеры остался давно позади, зато крупные доходы вовсе неулетучились. Артист нашел золотую жилу в бизнесе и основал личный бренд, продвигаяего своим же лицом. Рыжий из "Иванушек" даже вцентре Сочи — почти как на могилу.Но глядеть на смазливое личико уже немолодой звезды 90-хможно не только там. Вариантов масса, ведь предприятия под брендом"Рыжий" открываются во многих крупных городах. Однако в Сочи ониимеют больший вес, ведь это родина солиста "Иванушки International". Вродном краю, как говорится, и хлеб вкуснее, и звезды ярче.Одна из точек общественного питания, которую презентуетАндрей Григорьев-Аполлонов, находится близ погоста. Причем место о-го-го какоеликвидное — в Олимпийском парке. Так уж вышло, что в самом его сердце уМедальной площади расположено кладбище староверов. Но, кроме того, там большаяпроходимость. Получается, выше шансы хорошо заработать.В считанных минутах ходьбы от погоста Рыжий из"Иванушек" поставил деревянную палатку фастфудной продукции. Еслисмотреть по карте, от забора кладбища до забегаловки солиста "Иванушки International" меньшекилометра по прямой.Андрей Григорьев-Аполлонов, конечно, постарался. С разных сторон торговой точки есть его лицо, так что спутать киоск с каким-то другимпочти невозможно. Некоторые могут счесть этот пиар-ход странным, но разпредприятие не выгорело, значит, есть спрос.Однако солист группы "Иванушки International"не совсем додумал ассортимент, чтобы народ с кладбища к нему мчался толпами. Вменю не оказалось ни графы "Поминальные обеды", ни кутьи тебе, нирюмки!Но вот выпить по стакану освежающего напитка и закусить, как планировалкорреспондент "Дни.ру", благодаря Андрею Григорьеву-Аполлонову можно. Эх, Рыжий"Иванушка", где наша ни пропадала!