Китай начал продавать автомобили в Россию на рекордные суммы.

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июне превысили $1 млрд, сообщил Прайм со ссылкой на свои подсчеты.Отметка в $1,027 млрд стала рекордом среди всех месячных поставок из КНР. Прошлый рекорд был зафиксирован в апреле – тогда было поставлено авто на сумму $976,9 млн. За первое полугодие 2023 г. из Китая было поставлено легковых машин на $4,6 млрд, что, по оценкам агентства, в 6,4 раза больше прошлогоднего результата.Кроме того, был отмечен рост поставок новых шин на 15% (до $156,3 млн). В частности, поставки деталей и комплектующих для автомобилей за прошлый месяц выросли на 11% (до $179,2 млн).В ноябре 2022 г. из данных Главного таможенного управления КНР следовало, что общий объем импорта автомобилей из Китая только за январь – октябрь 2022 г. составил $3,61 млрд. Это было больше, чем за весь 2021 г. ($3,45 млрд).Резкий рост поставок китайских машин связан с санкциями и массовым уходом европейских и японских автоконцернов. Если в 2021 г. российский рынок составлял 1,52 млн автомобилей, то за 10 месяцев 2022 г. – почти в 3 раза меньше. Как отмечал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев в интервью Ведомостям, маловероятно, что кто-то из иностранных автоконцернов перезапустит свои заводы в России, а значит, Китай продолжит здесь укрепляться.