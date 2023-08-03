2 августа 100-летний юбилей отметил житель регионального центра, ветеран Великой Отечественной войны Илья Максимович Шибков.

2 августа 100-летний юбилей отметил житель регионального центра, ветеран Великой Отечественной войны Илья Максимович Шибков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимира.На праздник юбиляр получил телеграмму от Президента России Владимира Путина со словами благодарности за неоценимый вклад в победу над фашизмом и пожеланиями крепкого здоровья и бодрости духа.В этот день Илья Максимович принимал поздравления от родных и близких, соседей и школьников. С подарками и цветами пришли представители местных органов власти, областного военкомата и общественных организаций. Ветеран тепло встречал всех, кто проявил внимание и заботу.