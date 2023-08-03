Постоянное нахождение в социальных сетях и перед экраном телевизора может быть опасным для ребенка. Психолог Ольга Пуговкина заявила, что при таком образе жизни ребенок не приобретает ..

Постоянное нахождение в социальных сетях и перед экраном телевизора может быть опасным для ребенка. Психолог Ольга Пуговкина заявила, что при таком образе жизни ребенок не приобретает необходимых социальных навыков.По словам эксперта, в результате это приводит к возникновению тревожности во время нахождения в обществе в подростковом возрасте. Родителям при этом важно быть открытым в общении с ребенком, передает KP.ru.