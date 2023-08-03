Реставрацией Золотых ворот будут заниматься рабочие без опыта? Этим вопросом задаются жители Владимира. На просторах интернета появились объявления с сайта Авито. Они были размещены в

Реставрацией Золотых ворот будут заниматься рабочие без опыта? Этим вопросом задаются жители Владимира. На просторах интернета появились объявления с сайта Авито. Они были размещены в конце июля. Судя по опубликованной информации, сейчас ведется поиск рабочих для реставрации Золотых ворот. Требования к кандидатам следующие. Информация о поиске таких вакансий появилась и в социальных сетях. Правда по