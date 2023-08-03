Москва реализует крупнейшую программу сохранения памятников архитектуры.

Москва реализует крупнейшую программу сохранения памятников архитектуры.С 2011 года в порядок привели более двух тысяч исторических зданий. В некоторых случаях реставрация охватывает целые кварталы и улицы, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .В пример градоначальник привел Денежный переулок. Там отреставрировали восемь зданий.В 2019 году завершилась реставрация в доме Бройко-Бурдакова, а несколько недель назад специалисты закончили приспособление и ремонт фасада. По историческим документам реставраторы восстановили утраченные декоративные элементы. Отремонтированы кровля и система водостока.Несколько лет назад завершились работы в в городской усадьбе Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых. Реставраторы заменили крышу, внутренние системы и коммуникации.Также отремонтирована городская усадьба М.С Грачева, построенная в 1815 году. Специалисты восстановили утраченные в советское время декоративные элементы, вернули зданию историческую планировку. Локальный ремонт фасадов завершится в октябре 2023 года.Ранее сообщалось, что в Москве 33 дома в стиле неоклассицизма. Построенные в прошлом веке здания отличаются монументальностью и величественностью.