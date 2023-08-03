Проведённая по заказу райадминистрации экспертиза школы №37 в посёлке Балакирево Владимирской области показала, что здание небезопасно для детей и педагогов.

Проведённая по заказу райадминистрации экспертиза школы №37 в посёлке Балакирево Владимирской области показала, что здание небезопасно для детей и педагогов. Об этом сообщили региональные СМИ, ссылаясь на разговор с начальником управления образования Александровского района Ириной Сергеевой.Специалисты обследовали здание и зафиксировали сильную изношенность стен и кровли. Заниматься в таких условиях не представляется возможным, и сегодня в Балакиреве идёт перевод учеников и преподавателей в школу №36.По всей видимости, в ближайшее время обветшавшую школу ожидает капитальный ремонт. Ирина Сергеева сказала, что средства на разработку проектно-сметной документации уже выделены.