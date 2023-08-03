Организаторы опубликовали программу книжного фестиваля «Китоврас», который пройдет во Владимире с 18 по 20 августа. Гостей и жителей города ждут более 100 событий. Праздник будет проходить

Организаторы опубликовали программу книжного фестиваля «Китоврас», который пройдет во Владимире с 18 по 20 августа. Гостей и жителей города ждут более 100 событий. Праздник будет проходить на шести площадках: Главная сцена, павильоны «Герцен», «Бальмонт», «Ерофеев», «Солоухин», «Шлыгин», сквер имени Пушкина. Программа включает мероприятия как для взрослых, так и для детей: встречи с писателями, презентации книг,