Синоптики рассказали, сколько дней продержится волна жары во Владимирской области. Прогноз погоды...

Синоптики рассказали, сколько дней продержится волна жары во Владимирской области.Прогноз погоды от «Гидрометцентра России» показывает, что август будет теплым практически для всех россиян. А для некоторых регионов — даже жаркой! То тепло, что мы ждали в июле, наконец-то пришло в августе.Синоптики прогнозируют 5 дней жары для жителей Владимирской области.Завтра (4 августа, 2023 года) днём воздух прогреется до +29°C. Ожидается переменная облачность, осадки — маловероятны. Ночью же температура будет держаться на отметке 19-20°C.Давление к вечеру начнёт повышаться: от 746 до 750 мм.рт.ст. Влажность — 56-72%. Ветер — южный и юго-западный, до 2 метров в секунду.С 5 августа, по прогнозам «Гидрометцентра России», температура будет постепенно повышаться, установится солнечная и ясная погода. 6, 7 и 8 августа (в воскресенье, понедельник и вторник) во Владимирской области воздух прогреется до 30-33°C. Специалисты говорят, что это будут самые знойные дни августа!Конечно, мы помним, что прогнозы синоптиков могут стремительно меняться, но по последним данным даже осадки в эти дни — не ожидаются. Грозы придут в регион лишь к среде — 9 августа. Тогда и станет чуть прохладнее — до 26°C.Народный прогноз погоды и приметы на 4 августа 2023 года:«Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде», «Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни будут ливни», «Туман на рассвете – к солнечному дню».Фото: pxfuel.com