Смотрите Вести в 14.30: МЧС проверяет, как держатся на плаву прогулочные суда в регионе? СВОи...

Смотрите "Вести" в 14.30: МЧС проверяет, как держатся на плаву прогулочные суда в регионе?СВОи защитники.- Настроены вернуться с Победой. В областном центре состоялась отправка на фронт добровольцев-контрактников.Безопасность на воде.- Проверка лодочных станций в Суздале. Насколько владельцы судов и сами туристы ответственно относятся к безопасности?Век в строю- Ветеран Илья Максимович Шибков отмечает юбилей - 100 лет. Как поздравили фронтовика, чей путь- ВЕК?