Столетний юбилей отметил во Владимире ветеран Великой Отечественной войны Илья Максимович...

Столетний юбилей отметил во Владимире ветеран Великой Отечественной войны Илья Максимович Шибков.Поздравления со столетним юбилеем принимает сегодня владимирец, ветеран Великой Отечественной войны, подполковник Илья Максимович Шибков. О защитнике Отечества- в репортаже Веры Куликовой.Поздравления со столетним юбилеем принимает сегодня владимирец, ветеран Великой Отечественной войны Илья Максимович Шибков. Подполковник Шибков боевое крещение принял в марте сорок третьего, на Курской дуге. Был ранен, вернулся в строй, победу встретил в Берлине. О защитнике Отечества- в репортаже Веры Куликовой.- Товарищ подполковник, разрешите к Вам обратиться по-военному?В свой век он по-прежнему в строю. Гвардии подполковник в отставке Илья Максимович Шибков принимает поздравления с юбилеем. На фронт ушёл в 42-м, девятнадцатилетним мальчишкой. Окончил артиллерийские курсы. И уже год спустя командир огневого взвода младший лейтенант Шибков принял боевое крещение на Курской дуге.Илья Шибков, ветеран Великой Отечественной войны:- Мы ,конечно, не думали, что мы останемся живыми. От моей батареи, которой я командовал, вот осталось... Было 50 с лишним человек, осталось двенадцать или тринадцать. Все остальные погибли!Там, под Курском фронтовик получил свою медаль "За отвагу". После госпиталя- снова фронт. Освобождал Белоруссию, Польшу. Илья Максимович награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2 степени, но самой дорогой для себя наградой считает " Медаль за взятие Берлина". Илья Максимович-человек скромный. Пышных торжеств не хотел. Приветственный адрес ветерану направил Президент России Владимир Путин. От администрации Владимира фронтовика поздравил первый заместитель главы областного центра Денис Егоров. Он поблагодарил Илью Максимовича за большой вклад в воспитание молодежи.Денис Егоров, первый заместитель главы администрации г. Владимира:- Спасибо, что благодаря вам мы все есть! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!Поздравили ветерана и депутаты горсовета Андрей Степанов и Алексей Метёлкин.Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Илья Максимович для нас настоящий пример стойкости, духа, характера, сил жизненных. Конечно же время идет и события меняются. Но одно я могу сказать точно и уверенно, что конечно же память о том подвиге, что совершил Илья Максимович, и его сослуживцы она останется навечно.Подполковник - пример для подражания. Говорит, всегда ведёт здоровый образ жизни. И в свои 100 лет по -прежнему занимается спортом. Вместе с женой (она тоже прошла войну, встретились после Победы) воспитал сына и дочь. Сын Сергей пошел по стопам отца, стал кадровым военным. Полковник в запасе Сергей Шибков прошел горячие точки.Сергей Шибков, сын ветеран Великой Отечественной войны:- В Афганистане, и в Чечне, и в Цхинвале, и в Абхазии, в Югославии.Русский солдат он есть русский солдат! Он все выдержит.Подарок в честь юбилея- парад. И самые лучшие песни от дуэта "ИванОльга".Вера Куликова, Андрей Беляков. Вести-Владимир.