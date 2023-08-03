Анна Седокова посетила врача.

Анна Седокова посетила врача.Бывшая солистка золотого состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова – человек очень творческий и разносторонне развитый. Она и певица, и автор песен, и дизайнер одежды, и телеведущая, и актриса. Звезда за коды карьеры собрала огромную армию фанатов и продолжает активно выступать.Однако недавнее выступление исполнительницы вылилось в чрезвычайное происшествие. Она рухнула на лестнице, когда собиралась подняться на сцену. Бросать любимых поклонников Анна Седокова не хотела, поэтому, превозмогая боль, все-таки исполнила свои хиты.Изначально звезда подозревала простое растяжение, однако врачи в больнице поставили ей страшный диагноз. Оказалось, что при падении артистка заработала перелом и повреждение связок ноги. О тяжелых последствиях травмы певица рассказала поклонникам.Она поделилась кадрами посещения врача. На видео специалист объясняет и показывает повреждения, заработанные звездной пациенткой. Медик зафиксировал разрыв связок в двух местах, уточняет .К слову, в последнее время артистке приходится испытывать не только физические, но и моральные страдания. Она периодически подвергается травле со стороны украинцев за поддержку России. Более того, соседнее государство внесло ее в санкционный список.