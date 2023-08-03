Ирина Мирошниченко скончалась после продолжительной болезни.

Ирина Мирошниченко скончалась после продолжительной болезни.Любимица российской публики Ирина Мирошниченко покинула сей бренный мир в четверг, 3 августа, Актриса театра и кино оставила после себя богатое духовное и материальное наследство. Однако наследников у нее, увы. нет.Вся жизнь советской звезды была наполнена трагедиями, в последнее время певица предпочитала сторониться публичных мероприятий, мало с кем общалась, выбрав образ жизни затворницы. Даже тяжелая болезнь вы вызвала у Ирины Мирошниченко желания выйти из дома и обратиться за помощью в больницу.В итоге ее госпитализировали с осложнениями. Народная артистка РСФСР скончалась в реанимации на 82-м году жизни. Наследство актрисы оценивается в сто с лишним миллионов рублей. Она владела тремя объектами недвижимости в Москве и области.Имущество могло бы достаться детям, но детей у звезды не было. Она долгое время выбирала между полноценной семьей и карьерой. Постоянные репетиции, стрессы и волнения сильно пошатнули здоровье артистки.В свое время Ирина Мирошниченко даже потеряла нерожденного ребенка. Артистка души не чаяла в любимой крестнице, которая тоже скончалась. Звезда советского кино была жената трижды. Все три брака обернулись разводом. Все три мужа кумира миллионов уже ушли на тот свет.