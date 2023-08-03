Не стало еще одной легенды отечественного кинематографа. Россия прощается с горячо любимой актрисой, яркой женщиной и талантливым педагогом. Светлая память!

Не стало еще одной легенды отечественного кинематографа. Россия прощается с горячо любимой актрисой, яркой женщиной и талантливым педагогом. Светлая память!Еще 24 июля актриса отмечала день рождения, а спустя неделю была госпитализирована. Звезда не стала тянуть и лично приехала в столичную больницу для диагностики и лечения. В конце месяца знаменитость просила не тревожиться за нее, а голос ее был бодрым и четким. Однако все пошло не по плану. Сегодня, 3 августа 2023 года, умерла Ирина Мирошниченко.Как передает , жизнь народной артистки РСФСР оборвалась в реанимации. По предварительным данным, сердце остановилось, когда знаменитость была без сознания.