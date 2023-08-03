В центре Владимира появилось новое граффити по мотивам популярного мультфильма. Во Владимире...

В центре Владимира появилось новое граффити по мотивам популярного мультфильма.Во Владимире появилось очередное творение уличного художника Мишкина. Он посвятил свою работу персонажам из диснеевского мультфильма - Лило и Стич.На ней Стич включает для Лило песню на пластинке. А позади персонажей - зарисовка ковра из кафе, в котором и находится арт-объект. Искать граффити Мишкин предлагает на Большой Московской 22А.