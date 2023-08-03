Герои мультфильма “Лило и Стич” теперь украшают стену дома №20А на улице Большой Московской. Мишкин назвал эту работу в честь любимой музыкальной группы. Художник на странице в

Герои мультфильма “Лило и Стич” теперь украшают стену дома №20А на улице Большой Московской. Мишкин назвал эту работу в честь любимой музыкальной группы. Художник на странице в социальных сетях рассказал историю своего вдохновения. Он ходил в бар неподалеку и несколько раз слышал там треки группы «Wu-Tang Forever». Один из них напомнил ему сцену из мультфильма