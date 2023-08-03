Голубое топливо не будет поступать с 9 утра до 16.00. Как сообщает филиал компании «Газпром газораспределение Владимир», в это время специалисты отремонтируют газопровод высокого давления.

Голубое топливо не будет поступать с 9 утра до 16.00. Как сообщает филиал компании «Газпром газораспределение Владимир», в это время специалисты отремонтируют газопровод высокого давления. Подачу газа остановят на Верхней Дуброве в домах 40, 41, 41-а, 49; на Элеваторной, дом 1 и на улице Производственной в домах 3, 7, 14, 22, 24, 26, 28, 30,