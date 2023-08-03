Водителя грузовиков из Гусь-Хрустального лишили водительских прав. Дело в том, что мужчина страдает от параноидальной шизофрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской

Водителя грузовиков из Гусь-Хрустального лишили водительских прав. Дело в том, что мужчина страдает от параноидальной шизофрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. До того, как водитель поставили диагноз, он получил удостоверение категории «В, В1 (AS), С, С1» со сроком действия до 2027 года. Это позволяло ему ездить на легковых авто и большегрузах (с возможностью перевозить