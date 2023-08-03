Очаг птичьего гриппа обнаружили в Коврове. На массовую гибель кур пожаловался местный житель, сообщили в районной ветстанции. Заводчик держит кур в садово-огородническом товариществе № 5 у

Очаг птичьего гриппа обнаружили в Коврове. На массовую гибель кур пожаловался местный житель, сообщили в районной ветстанции. Заводчик держит кур в садово-огородническом товариществе № 5 у Ковровского экскаваторного завода. Туда приезжали специалисты, чтобы взять патматериал от мертвых кур и биоматериал от живых для исследования. Во Владимирской областной лаборатории подтвердили, что пернатые больны птичьим гриппом. Сейчас