Жителя Коврова осудили за организацию работы экстремистского религиозного объединения «Свидетели Иеговы».

Жителя Коврова осудили за организацию работы экстремистского религиозного объединения «Свидетели Иеговы». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Владимирской области.68-летний мужчина знал, что его организация признана экстремистской, однако продолжал руководить местной общиной, в которой на момент задержания насчитывалось около 60 членов. Ковровчанин способствовал вовлечению в противоправную деятельность новых граждан, занимался финансами и пропагандой.Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено в феврале 2021 года, а в июле текущего года Ковровский городской суд огласил вердикт. Руководителя экстремистской религиозной секты приговорили к 2 годам и 7 месяцам заключения.