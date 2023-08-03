В Муроме после ремонтных работ «забыли» восстановить асфальтовое покрытие и благоустроить детскую...

В Муроме после ремонтных работ «забыли» восстановить асфальтовое покрытие и благоустроить детскую площадку.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Муромской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения МУП о. Муром «Водопровод и канализация» правил благоустройства «при проведении земляных работ».Речь идёт про территорию у жилого дома № 29 по улице Нижегородской.Несмотря на то, что срок, установленный на устранение последствий и восстановление поврежденной территории, истек, коммунальной службой работы по благоустройству не были выполнены.И, естественно, это не могло остаться незамеченным для местных жителей.Уточняется, что необходимо было восстановить асфальтовое покрытие, а также привести в надлежащее состояние детскую площадку. Но, увы, про это… "забыли".По результатам проверки прокурором руководителю муниципального предприятия внесено представление.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, устранение нарушений взято на контроль.Фото: pxfuel.com