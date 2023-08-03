В Муроме трое безработных жителей украли сварочный аппарат и металлическую дверь от...
В Муроме трое безработных жителей украли сварочный аппарат и металлическую дверь от гаража.
Выяснилось, что ещё в августе 2022 года обвиняемые, находясь в одном из гаражно-строительных кооперативов на территории округа Муром, собирали металл.
Мужчины обратили внимание на гараж, ворота которого показались им не крепкими, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Выбив дверь, злоумышленники проникли в помещение, из которого похитили сварочный аппарат и электроинструменты.
Поразмыслив, похитили «сняли» и входную металлическую дверь.
Всё это «имущество» жители Мурома отвезли в пункт приема металла. Вот там их и задержала полиция.
Сообщникам предъявлено обвинение в «краже». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Кстати:
С 1 октября во Владимирской области уже нельзя будет сдать металлолом за наличный расчёт: https://vladtv.ru/society/146297/
Фото: pxfuel.com