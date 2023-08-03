В Муроме трое безработных жителей украли сварочный аппарат и металлическую дверь от...

В Муроме трое безработных жителей украли сварочный аппарат и металлическую дверь от гаража.Выяснилось, что ещё в августе 2022 года обвиняемые, находясь в одном из гаражно-строительных кооперативов на территории округа Муром, собирали металл.Мужчины обратили внимание на гараж, ворота которого показались им не крепкими, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Выбив дверь, злоумышленники проникли в помещение, из которого похитили сварочный аппарат и электроинструменты.Поразмыслив, похитили «сняли» и входную металлическую дверь.Всё это «имущество» жители Мурома отвезли в пункт приема металла. Вот там их и задержала полиция.Сообщникам предъявлено обвинение в «краже». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Кстати:С 1 октября во Владимирской области уже нельзя будет сдать металлолом за наличный расчёт: https://vladtv.ru/society/146297/Фото: pxfuel.com