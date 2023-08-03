С января по июнь 2023 года специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» обследовали 17 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 3,3 тыс. км.

С января по июнь 2023 года специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» обследовали 17 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 3,3 тыс. км. Внутритрубная диагностика проводилась во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Калужской, Тульской, Нижегородской и Московской областях, а также в Республике Марий-Эл.Для оценки состояния сетей использовались внутритрубные инспекционные приборы, способные обнаруживать различные дефекты конструкции, в том числе трещины, расслоения и повреждения изоляции труб. При помощи передовых технологий удалось обследовать 11 подводных переходов общей протяжённостью 43 км. Полученные данные пригодятся при составлении плана ремонтных работ.Помимо этого, в первом полугодии предприятие осуществило диагностику 18 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общей емкостью 177,5 тыс. куб. м.«Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов», - подчёркивает пресс-служба компании.