В Собинском районе крупный пожар распространился на два дома. 3 августа около двух часов ночи в дежурную часть МЧС области поступило сообщение о возгорании жилого дома и расположенной рядом

В Собинском районе крупный пожар распространился на два дома. 3 августа около двух часов ночи в дежурную часть МЧС области поступило сообщение о возгорании жилого дома и расположенной рядом постройки в деревне Костино. К приезду пожарных оба деревянных строения полностью охватило огнём. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 120 квадратных метрах. На месте происшествия пострадал 49-летний