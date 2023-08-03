По предварительной оценке, Минздрав области причинил бюджету РФ ущерб в 32 миллиона рублей. В Следкоме возбудили уголовное дело по результатам прокурорской проверки, которая прошла в июле на

По предварительной оценке, Минздрав области причинил бюджету РФ ущерб в 32 миллиона рублей. В Следкоме возбудили уголовное дело по результатам прокурорской проверки, которая прошла в июле на складе медикаментов. Напомним, прокуратура выяснила следующее: с начала 2022 года по май этого, были списаны лекарства на общую сумму 58,6 миллионов рублей. Из этого количества на сумму 32,1