В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в посёлке Ставрово Собинского района стартовала реконструкция водозаборных сооружений.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в посёлке Ставрово Собинского района стартовала реконструкция водозаборных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Обновление коммунального объекта обойдётся в 229,6 млн рублей, из которых 216 млн выделил федеральный бюджет. В частности, на эти средства планируют реконструировать 4,7 км водопроводных сетей с колодцами, четыре артезианских скважины, резервуары чистой воды и станцию второго подъёма.Как отметила министр ЖКХ Владимирской области Елена Семёнова, водозаборные сооружения посёлка эксплуатируются с 1973 года и к настоящему моменту находятся в аварийном состоянии. Реконструкция объекта позволит обеспечить более 6500 жителей Ставрова качественной питьевой водой.