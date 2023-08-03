В Суздале проверяют на безопасность катающих туристов паром, ладью, лодки и водные велосипеды. На...

В Суздале проверяют на безопасность катающих туристов паром, ладью, лодки и водные велосипеды.На воде- по правилам! Сотрудники ГИМС провели профилактический рейд по лодочным станциям Суздаля. Как обеспечена безопасность туристов, которые путешествуют по Каменке?- выяснила Ангелина Свищ.Водный туризм - в разгаре. Ежедневно на берегах Каменки- толпы туристов. София, хозяйка лодочной станции подчёркивает: река привлекает своей красотой и расположением. Сплавляясь по Каменке, можно увидеть все исторические места Суздаля. Сотрудники ГИМС обязали владельцев оборудовать причалы и облагородить прилегающую территорию, задокументировать маломерные судна. София и ее команда к этому вопросу подошли ответственно и творчески.София Анохина владелица лодочной станции:- Нам сказали сделать причал, там определенных размеров, для того чтобы он был освещен свет, чтобы в темное время был. И также безопасные стойки. Мы сделали это по-своему, то есть мы поставили две деревяшки, перетянули их канатом, то есть у нас есть альтернатива.МЧС строго регламентирует пользование лодочными станциями и причалами. Чтобы деятельность была "в русле" закона, владельцам нужно иметь проектную документацию и разрешение на аренду территории. Прописано приказом и обеспечение стоянки для другим зарегистрированных судов. Все эти моменты- под строгим контролем Госинспекции по маломерным судам.Александр Савляк, инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Является территория, которая выдана Утенкину Владимиру для того чтобы заниматься благоустройством. Соответственно, разрешение на эту территорию у этого человека есть. Это одно из составляющих для того чтобы быть владельцем базостоянки.Однако, не все судовладельцы соблюдают свод, казалось бы, простых правил. Злостные нарушители тоже есть. Так, в ходе рейда у владельцев одной из лодочных станций пакет документов был неполным. И землей, как выяснилось, эти лодочники пользуются незаконно. Сам владелец станции на встречу не приехал. Поэтому замечания выслушивают сотрудники.Александр Савляк, инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Вы здесь находитесь неофициально. Вот этот документ который он подал, заявление на декларацию, он гласит о том что он хочет здесь открыть место базирования маломерных судов. Он его может открыть только в том случае, если администрация ему выделит место. Место у него это не выделенное. То есть это получается самозахват территории.- Безопасное путешествие по воде начинается с жилета. Именно этот аксессуар должен быть на каждом отдыхающем.За его наличие также отвечает лодочная станция. По строгим предписаниям МЧС, жилет должен надеть каждый водный путешественник. Исключение сапбордисты - для них ношение добровольное. Порой пренебрегают правилами и те, кто решил встать на вёсла сам. Лодки они берут в аренду.- Дети у вас одни, то есть это не чужие.- Вы хотите сказать что мост ненадежный?- Я хочу сказать что правилами это запрещено.За такую выходку выговор получит лодочная станция. Те же, кто следует предписаниям, продолжает безопасно любоваться красотами Суздаля. В их числе- Любовь.Любовь, турист:- Вот видите такие дизайнерские жилеты, они нас держали на плаву и мы спокойно плавали.Ряд нарушений на Каменке устранили на месте. По словам инспекторов, владельцы маломерных судов всё же стали более дисциплинированными. По воде по правилам!- девиз, которому они обязаны следовать всегда.Ангелина Свищ. Илья Хлудов "Вести-Владимир"