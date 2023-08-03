Международный банный фестиваль пройдет в Суздале с 11 по 13 августа. В качестве площадки выбран экоотель «Горячие ключи» на улице Коровники, 14, сообщили организаторы праздника на сайте.

Международный банный фестиваль пройдет в Суздале с 11 по 13 августа. В качестве площадки выбран экоотель «Горячие ключи» на улице Коровники, 14, сообщили организаторы праздника на сайте. Банный праздник отмечают уже 13 лет, он даже вошел в книгу в книгу рекордов России. Гостей фестиваля ждут выставки оборудования, а также встречи с их производителями, десятки бань,