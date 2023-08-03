В выпусках владимирских Вестей стартовала рубрика о животных из приютов Хочу домой! Наша новая...

В выпусках владимирских "Вестей" стартовала рубрика о животных из приютов "Хочу домой!"Наша новая рубрика "Хочу домой!" - о питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев, но очень хотят обрести постоянный дом. Сегодня наш хвостатый герой - Малыш. Сейчас он живет в приюте "Дорога добра" в Суздальском районе.Малыш умеет танцевать и даже знает команды. Ему 3 года, он привит и обработан от блох и клещей. Характер - дружелюбный, нрав - веселый. Судьба у Малыша непростая: жил практически на вольных хлебах при условной хозяйке. После её смерти волонтеры вывезли из дома женщины сразу 10 собак. Большинство из них уже нашли любящих хозяев. Надеемся, добрую семью обретет и Малыш. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.Телефон приюта: 8-902-882-63-03