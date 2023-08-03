Жителя Владимира обвиняют в убийстве и разбое.

Жителя Владимира обвиняют в убийстве и разбое. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Тяжкие преступления были совершены ещё в 2016 году. Правоохранители установили, что владимирец был пьян и решил попросить в долг у своей соседки. Женщина взаймы не дала, и тогда обвиняемый достал нож и 12 раз ударил потерпевшую. От полученных ран дама скончалась на месте.Мужчина проник в квартиру убитой женщины и украл ювелирные изделия. Драгоценности подозреваемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.Обвиняемый отрицает свою причастность к содеянному, однако стражи порядка собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.