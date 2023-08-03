Житель Владимира решился на убийство соседки ради золотых украшений, которые убийца впоследствии сдал в ломбард. За это ему грозит пожизненное, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Житель Владимира решился на убийство соседки ради золотых украшений, которые убийца впоследствии сдал в ломбард. За это ему грозит пожизненное, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел 1 октября 2016 года. Мужчина сидел дома и пил алкоголь. Ему хотелось купить еще спиртного, но денег не было, поэтому владимирец решил занять их у соседки. Она отказала, а