Владимирские десантники почтили память погибших товарищей. Крепкое братство крылатой пехоты....

Владимирские десантники почтили память погибших товарищей.Крепкое братство "крылатой пехоты". Россия отметила День воздушно-десантных войск. Торжества прошли и во Владимире. О десантниках разных поколений- Александра Лебедикова.- Мы землю святую от бед защитим и в схватке кровавой врагов победим!На традиционном митинге у мемориала "Скорбящие ангелы" - ветераны и участники боевых действий. Десантники разных поколений. "Голубые береты" Владимирской области отмечают 93-ю годовщину со дня образования ВДВ - "элиты" вооруженных сил России. Максиму Шеину- шестьдесят один. За плечами- война в Афганистане, Чечня, Закавказье. Сейчас служит в зоне специальной военной операции. Уверен: главный девиз десантников - "Никто кроме нас", сегодня обретает особое значение.- Максим Шеин, десантник, участник СВО:"Война - это всегда потеря, но мы всегда будем помнить ребяток. Мы живем, мы радуемся, мы защищаем свою Родину - Россию. Мы выиграем эту войну, мы победим, победа будет за нами. Никто кроме нас!".Владимир Леонов служил в конце шестидесятых. День ВДВ для него - "серьезная" дата в календаре. Этот праздник - для настоящих мужчин - говорит ветеран. Тех, кто предан своей стране.- Владимир Леонов, десантник: "Русский мужик, который любит свою Родину. Который честно занимается спортом, физической подготовкой, отдает все свои силы и знания для защиты Родины и готов в любой момент выполнить любое задание нашей Родины."Именно этими качествами обладают сегодняшние бойцы, подчёркивают в администрации Владимира. За последние полтора года 43 наших земляка- десантника получили звание Героя России.- Сергей Литвинкин, глава администрации Ленинского района г.Владимира: "Сейчас воины- десантники участвуют в зоне СВО. Выполняют задачи, которые поставил главнокомандующий. Конечно, мы им желаем скорейшего выполнения задач и возвращения домой живыми и здоровыми.Поздравили и самых юных патриотов. Традиции братства "крылатой пехоты" крепки, подчёркивает председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Хочется сказать слова "авансированного" поздравления и будущим десантникам. Сегодня пришли молодые мальчишки - вон парень в тельняшке стоит - они хотят служить в ВДВ. Вот за этим будущее - будущее нашей страны за такими ребятами."В завершение митинга- торжественное награждение активистов общественной организации "Боевое братство". Ветеранам вручили благодарственные письма от Законодательного собрания и администрации города Владимира. В память о тех, кто отдал за Отчизну жизнь- минута молчания. Память о подвиге бессмертна.Александра Лебедикова, Алексей Ковалев, Вести-Владимир