Владимирские десантники почтили память погибших товарищей.
Крепкое братство крылатой пехоты....
Владимирские десантники почтили память погибших товарищей.
Крепкое братство "крылатой пехоты". Россия отметила День воздушно-десантных войск. Торжества прошли и во Владимире. О десантниках разных поколений- Александра Лебедикова.
- Мы землю святую от бед защитим и в схватке кровавой врагов победим!
На традиционном митинге у мемориала "Скорбящие ангелы" - ветераны и участники боевых действий. Десантники разных поколений. "Голубые береты" Владимирской области отмечают 93-ю годовщину со дня образования ВДВ - "элиты" вооруженных сил России. Максиму Шеину- шестьдесят один. За плечами- война в Афганистане, Чечня, Закавказье. Сейчас служит в зоне специальной военной операции. Уверен: главный девиз десантников - "Никто кроме нас", сегодня обретает особое значение.
- Максим Шеин, десантник, участник СВО:"Война - это всегда потеря, но мы всегда будем помнить ребяток. Мы живем, мы радуемся, мы защищаем свою Родину - Россию. Мы выиграем эту войну, мы победим, победа будет за нами. Никто кроме нас!".
Владимир Леонов служил в конце шестидесятых. День ВДВ для него - "серьезная" дата в календаре. Этот праздник - для настоящих мужчин - говорит ветеран. Тех, кто предан своей стране.
- Владимир Леонов, десантник: "Русский мужик, который любит свою Родину. Который честно занимается спортом, физической подготовкой, отдает все свои силы и знания для защиты Родины и готов в любой момент выполнить любое задание нашей Родины."
Именно этими качествами обладают сегодняшние бойцы, подчёркивают в администрации Владимира. За последние полтора года 43 наших земляка- десантника получили звание Героя России.
- Сергей Литвинкин, глава администрации Ленинского района г.Владимира: "Сейчас воины- десантники участвуют в зоне СВО. Выполняют задачи, которые поставил главнокомандующий. Конечно, мы им желаем скорейшего выполнения задач и возвращения домой живыми и здоровыми.
Поздравили и самых юных патриотов. Традиции братства "крылатой пехоты" крепки, подчёркивает председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:
- Хочется сказать слова "авансированного" поздравления и будущим десантникам. Сегодня пришли молодые мальчишки - вон парень в тельняшке стоит - они хотят служить в ВДВ. Вот за этим будущее - будущее нашей страны за такими ребятами."
В завершение митинга- торжественное награждение активистов общественной организации "Боевое братство". Ветеранам вручили благодарственные письма от Законодательного собрания и администрации города Владимира. В память о тех, кто отдал за Отчизну жизнь- минута молчания. Память о подвиге бессмертна.
Александра Лебедикова, Алексей Ковалев, Вести-Владимир