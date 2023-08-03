Владимирские строители восстановили еще один дом в донецком Докучаевске. В результате обстрела...

Владимирские строители восстановили еще один дом в донецком Докучаевске.В результате обстрела ВСУ, строение на улице Ленина оказалось пробито насквОзь через угловую квартиру в районе пятого этажа. В июле ремонтом дома занялась компания из Мурома. В стене установили армирующие элементы, восстановили кирпичную кладку. Снаружи дом утеплили и покрасили. Владимирская область также поддерживает подшефный Докучаевск специалистами, техникой и гуманитарными грузами.