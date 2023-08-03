Владимирский областной суд рассмотрит дело об убийстве и разбое, обвиняемому грозит пожизненное...

Владимирский областной суд рассмотрит дело об убийстве и разбое, обвиняемому грозит пожизненное заключение.Как стало известно, заместителем прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.В ходе предварительного следствия выяснилось, что ещё в 2016 году мужчина, находясь в алкогольном опьянении и без денег, решил одолжить средства у соседки по дому.Когда женщина отказалась, преступник нанёс ей принесённым с собой ножом 12 ранений.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области уточняет, что потерпевшая скончалась на месте.В дальнейшем обвиняемый обыскал квартиру и похитил золотые украшения, которые сдал в ломбард.Любопытно, что мужчина свою вину в совершении вышеуказанных преступлений так и не признал.Вместе с тем, уточняется, что органом расследования собран достаточный объем доказательств причастности злоумышленника к разбою и убийству.Дело предстоит рассматривать Владимирскому областному суду.«Виновному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: pxfuel.com