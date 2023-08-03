Владимирский областной суд рассмотрит дело об убийстве и разбое, обвиняемому грозит пожизненное...
Владимирский областной суд рассмотрит дело об убийстве и разбое, обвиняемому грозит пожизненное заключение.
Как стало известно, заместителем прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что ещё в 2016 году мужчина, находясь в алкогольном опьянении и без денег, решил одолжить средства у соседки по дому.
Когда женщина отказалась, преступник нанёс ей принесённым с собой ножом 12 ранений.
Пресс-служба прокуратуры Владимирской области уточняет, что потерпевшая скончалась на месте.
В дальнейшем обвиняемый обыскал квартиру и похитил золотые украшения, которые сдал в ломбард.
Любопытно, что мужчина свою вину в совершении вышеуказанных преступлений так и не признал.
Вместе с тем, уточняется, что органом расследования собран достаточный объем доказательств причастности злоумышленника к разбою и убийству.
Дело предстоит рассматривать Владимирскому областному суду.
«Виновному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: pxfuel.com