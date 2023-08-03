Владимирский скульптор Игорь Черноглазов с друзьями украсят один из городов Мордовии. В Саранске в...

Владимирский скульптор Игорь Черноглазов с друзьями украсят один из городов Мордовии.В Саранске в творческую мастерскую превратилась местная набережная. Скульпторы со всей страны собрались на мордовский симпозиум, приуроченный к фестивалю имени Степана Эрьзи "Дерзай". Среди участников масштабного слета и владимирский скульптор Игорь Черноглазов.В июле в Саранск доставили 10 блоков известняка - материал для будущих фигур. Они станут основой местного парка скульптур. И белые камни уже обретают черты. Мастера стараются отразить в каждом монументальном произведении дух своего родного края, но, при этом, не забыть и об этнических особенностях Мордовии. Так, например, в работе владимирского скульптора Игоря Черноглазова прослеживаются характерные черты мордовских орнаментов. Так пишут сами жители Саранска.Игорь Черноглазов, скульптор:- Работа называется "Колесо истории", но с намеком где-то на мордовскую невесту, где-то вот так вот. Потому что костюмы очень красивые. Хотелось бы, чтобы это колесо немножко возвращало в те времена, когда жили наши предки, когда свадьбы проходили немножко по-другому. Когда девушки наряжались именно в такие вот одежды.