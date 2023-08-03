В ближайшую среду, 9 августа, на трёх улицах Владимира будет перекрыта подача газа.

В ближайшую среду, 9 августа, на трёх улицах Владимира будет перекрыта подача газа. Такая информация размещена на официальном сайте городской администрации.Отключение связано с запланированными ремонтными работами на газопроводе высокого давления. Жителям ряда домов на Элеваторной, Производственной и улице Верхняя Дуброва придётся обходиться без голубого топлива с 9.00 до 16.00.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении ведомства.