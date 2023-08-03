Во Владимире оперативник отказался от взятки в 100 тысяч рублей. Сотрудниками отдела экономической...

Во Владимире оперативник отказался от взятки в 100 тысяч рублей.Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру проводилась проверка деятельности одной из торговых точек, расположенных на улице Московское шоссе в областном центре. Во время проверки 27-летний продавец-кассир магазина предложил оперуполномоченному деньги в сумме 100 000 рублей за прекращение проверочных мероприятий, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Полицейский предупредил его об уголовной ответственности. Но взяткодатель в подсобном помещении магазина выложил на стол перед ним пачку пятитысячных купюр. Оперативник от взятки отказался и сообщил в дежурную часть полиции.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу", фигурант заключен под стражу.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.