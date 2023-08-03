В эту субботу, 5 августа, Центральный парк культуры и отдыха отметит свой 64-ый день рождения. Организаторы обещают устроить праздник в морском стиле. На один день территория парка

В эту субботу, 5 августа, Центральный парк культуры и отдыха отметит свой 64-ый день рождения. Организаторы обещают устроить праздник в морском стиле. На один день территория парка превратиться в круизный лайнер с кормой, каютами, капитанским мостиком и палубой. Увлекательный круиз начнется в 12:00. На главной площади (Центральная палуба) для маленьких участников праздника пройдет квест «Пираты