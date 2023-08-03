Муниципальный комбинат питания «Сунгирь» на улице Растопчина, 55 во Владимире задолжал 2 миллиона рублей ЖКХ и еще ряду организаций. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Муниципальный комбинат питания «Сунгирь» на улице Растопчина, 55 во Владимире задолжал 2 миллиона рублей ЖКХ и еще ряду организаций. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону. Сначала комбинату вынесли постановление. Но руководство проигнорировало его. Тогда приставы выехали на место расположения объекта и составили акт о наложении ареста на нежилое помещение общей площадью 619 кв.м.