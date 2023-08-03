Владимир Ишутин – заслуженный деятель искусств РФ, почетный кинематографист и художник. На выставке будут представлены произведения живописи и графики, скульптуры и керамические

Владимир Ишутин – заслуженный деятель искусств РФ, почетный кинематографист и художник. На выставке будут представлены произведения живописи и графики, скульптуры и керамические изделия. Больше всего на выставке будет портретов. На них запечатлены друзья и знакомые художника, и даже герои фильмов, которые он снимал в качестве оператора. Через образы знаменитых и обычных людей посетители смогут почувствовать