Переезд через железнодорожные пути на улице Летне-Перевозинской будет временно затруднен, сообщили в ОАО «Российские железные дороги». Движение через переезд будет затруднено 3 августа с 10

Переезд через железнодорожные пути на улице Летне-Перевозинской будет временно затруднен, сообщили в ОАО «Российские железные дороги». Движение через переезд будет затруднено 3 августа с 10 утра до 17:00. Это связано с производством работ на участке 2 км 9 пк направления Владимир – Тумская. «Российские железные дороги» напоминают водителям о том, что стоит заранее подумать о