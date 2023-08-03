Во Владимирской области администрация Покрова задолжала предпринимателям 5,7 млн рублей по...
Во Владимирской области администрация Покрова задолжала предпринимателям 5,7 млн рублей по исполненным контрактам.
Прокуратурой Петушинского района была проведена проверка исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам.
Выяснилось, что администрацией города Покрова с 9 субъектами предпринимательства были заключены муниципальные контракты.
Оказывались следующие услуги: вывоз твёрдых коммунальных отходов, изготовление полиграфической продукции, видеонаблюдению и уличное освещение.
«Несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили. На момент проверки задолженность по исполненным контрактам превышала 5,7 млн рублей...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
В итоге прокурором в отношении ответственного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.7.32.5 КоАП РФ («нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд»).
Как итог - задолженность по исполненным контрактам перед предпринимателями была погашена.
Фото: pxfuel.com