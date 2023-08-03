Во Владимирской области администрация Покрова задолжала предпринимателям 5,7 млн рублей по...

Во Владимирской области администрация Покрова задолжала предпринимателям 5,7 млн рублей по исполненным контрактам.Прокуратурой Петушинского района была проведена проверка исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам.Выяснилось, что администрацией города Покрова с 9 субъектами предпринимательства были заключены муниципальные контракты.Оказывались следующие услуги: вывоз твёрдых коммунальных отходов, изготовление полиграфической продукции, видеонаблюдению и уличное освещение.«Несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили. На момент проверки задолженность по исполненным контрактам превышала 5,7 млн рублей...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге прокурором в отношении ответственного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.7.32.5 КоАП РФ («нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд»).Как итог - задолженность по исполненным контрактам перед предпринимателями была погашена.Фото: pxfuel.com