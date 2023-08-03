Во Владимирской области будут судить подрядчика на строительстве ФАПа за мошенничество. Прокурором...

Во Владимирской области будут судить подрядчика на строительстве ФАПа за мошенничество.Прокурором Юрьев-Польского района установлено, что в в 2022 году ООО УК «Эгида» выполняло работы по возведению фельдшерско-акушерского пункта в с. Беляницыно для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» в рамках национального проекта «Здравоохранение».Сумма контракта составила почти 10 млн рублей.При этом подрядчик применил строительный материал, не оговоренный сметой, а часть работ выполнил не в полном объеме. Он подготовил акт выполненных работ, который был подписан заказчиком, а деньги перечислены подрядчику, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Генерального директора ООО «УК «Эгида» обвиняют по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения".Уголовное дело рассмотрит Юрьев-Польский райсуд.Фото: https://www.pxfuel.com