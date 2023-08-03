2,3 тысяч тонн зерна собрали на полях Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По состоянию на первое августа, сжато 769 га. Убирать поля начали хозяйства

2,3 тысяч тонн зерна собрали на полях Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По состоянию на первое августа, сжато 769 га. Убирать поля начали хозяйства Гороховецкого, Ковровского, Меленковского, Муромского и Суздальского районов. Уже заготовлено 18,4 тысяч тонн сена, 447,2 тысяч тонн сенажа и 88 тысяч тонн силоса (для скота). Прокомментируйте новость у