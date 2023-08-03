Во Владимирской области оформление ипотечных кредитов возросло на 60%. Жители Владимирской области...

Во Владимирской области оформление ипотечных кредитов возросло на 60%.Жители Владимирской области оформили за первое полугодие 2023 года 6 637 ипотечных кредитов, что на 60% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.Об этом информирует Наталья Карпова, пресс-секретарь "Отделения Владимир - Банка России".Объем выданных кредитов составил более 20,1 млрд рублей. Это на 72% больше, чем годом ранее.Интересно, что большинство жителей региона предпочитают оформлять ипотеку на вторичном рынке. Таких ипотечных кредитов оформлено 5 198, на первичном рынке — 1 439.При этом уточняется, что процентная ставка на жилье от застройщика выгоднее: в июне 2023 года по кредитам на первичное жилье она составила 6,3% годовых, а на готовое жилье — 10,2%.Средний размер ипотечного кредита возрос до 3 млн рублей, а срок ипотеки составил 23 года.В целом ипотечный кредитный портфель увеличился на 22%, на начало июля владимирцы были должны банкам по ипотечным кредитам 97,8 млрд рублей.Это интересно!Жители региона - ответственные заемщики: доля просроченной задолженности снизилась до 0,36% кредитного портфеля.Но при этом всём - в настоящее время Банк России видит риски роста ипотеки с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.В пресс-службе владимирского отделения Банка России поясняют, что с 1 июня 2023 года мегарегулятор ужесточил условия по этим ипотечным кредитам.Установлены надбавки к коэффициенту риска - повышенные требования к капиталу банков, стимулирующие их - ограничивать рискованное кредитование.«…Ипотека с низким первоначальным взносом наиболее рискованна, поскольку заемщики, не сумевшие накопить значительный взнос, гораздо чаще испытывают проблемы с обслуживанием долга и имеют повышенный уровень кредитного риска. Если доля кредитов с низким взносом будет расти, кредитные портфели банков будут более уязвимы», — отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России