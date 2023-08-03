Во Владимирской области помогут несовершеннолетним матерям. Мама 18 минус - проект...

Во Владимирской области помогут несовершеннолетним матерям."Мама 18 минус" - проект "Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних" получил грант Фонда поддержки детей. Он призван поддержать юных мам и мам-сирот в сложной жизненной ситуации.Экстренная социально-психологическая помощь доступна для каждой не достигшей совершеннолетия мамы по телефону доверия 8(800)2000-122.Беременным и уже родившим девушкам предлагают временное проживание в стационаре, вещи первой необходимости напрокат (кроватки, коляски, манежи, ходунки и прочее). Новорождённым выдают бесплатные наборы (бутылочки, подгузники). А материнству учат на специальных занятиях. Также оказывается помощь в получении образования. Проект будет работать до 31 октября следующего года.