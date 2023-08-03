Во Владимирской области в результате крупного пожара пострадал 49-летний мужчина. Минувшей ночью —...

Во Владимирской области в результате крупного пожара пострадал 49-летний мужчина.Минувшей ночью — 3 августа (в 1:37) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступил звонок с сообщением о пожаре в Собинском районе, деревне Костино.Выяснилось, что горели частный жилой дом и неэксплуатируемое строение.По прибытии, как сообщает региональная пресс-служба МЧС, действительно наблюдалось горение 2-х строений.Площадь пожара, как уточняется, составила 120 квадратных метров.Сообщается, что, к сожалению, пострадал мужчина 1974 года рождения.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 11 специалистов.В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Напоминаем, в случае пожара необходимо незамедлительно звонить по телефонам «01» или «101»!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области