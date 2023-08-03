Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по фактам порчи и списания лекарств, которые не...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по фактам порчи и списания лекарств, которые не доходили до нуждавшихся в них льготников.В начале июня мы уже рассказывали, что во Владимирской области тысячами упаковок списывали и уничтожали лекарства, которых льготникам не хватало.Следственными органами СУ СК России по Владимирской области 1 августа 2023 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 293 УК РФ, по факту «ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Министерства здравоохранения Владимирской области по обеспечению граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», необходимыми лекарствами. Об этом сообщает региональная пресс-служба.Выяснилось, что период с 2020 года по 2022 год в распоряжении ГКУЗ ВО «Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» были лекарственные препараты, показанные лицам, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены операционные вмешательства по причине сердечно-сосудистых заболеваний.Закупки лекарственных препаратов проводились за счет средств, выделенных Владимирской области из федерального бюджета (проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»).«В результате ненадлежащей организации работы по распределению лекарств, нуждающиеся в них пациенты не были ими своевременно обеспечены. После истечения срока годности препараты были списаны с баланса учреждения и уничтожены...» - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По предварительной оценке, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 32 млн. рублей.Фото: pxfuel.com