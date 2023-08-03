Крупный пожар случился ночью 3 августа в деревне Костино Собинского района.

Крупный пожар случился ночью 3 августа в деревне Костино Собинского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Около 2.00 огонь охватил частный дом и находящееся поблизости заброшенное здание. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Во время происшествия пострадал мужчина 1974 года рождения.В ликвидации возгорания приняли участие 11 спасателей и 3 спецмашины. В настоящий момент специалисты выясняют точную причину пожара.