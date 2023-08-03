Старушку настигли большие неприятности в тяжелый момент жизни. Удастся ли ей добиться справедливости?

Старушку настигли большие неприятности в тяжелый момент жизни. Удастся ли ей добиться справедливости?74-летняя одинокая женщина из ХМАО оказалась под угрозой выселения. Она потеряла всех близких людей, которые могли бы ее поддержать в этих тяжелых обстоятельствах. Поэтому уповать, кроме как на представителей власти, ей больше не на кого.О беде пожилой северянки узнал депутат Сергей Ямкин в ходе личного приема граждан. В итоге он решил проконтролировать, чтобы женщина не осталась без крыши над головой.Ранее старушка делила кров с сыном, который по договору соцнайма арендовал квартиру у государства. Когда он умер, пенсионерка лишилась права на предоставленное сыну жилье. Понимая печальное положение женщины, перенесшей трагедию, член законодательного собрания решил помочь ей через суд.Как передает , речь идет о том, останется ли пенсионерка жить в "привычной для нее квартире". Если же добиться этого не выйдет, ей выделят другой объект недвижимости.Отметим, что помощь пожилым людям — прямая обязанность каждого человека вне зависимости он социального статуса и гражданства. Люди стали забывать, что только объединяясь в совершении добрых дел у них есть шанс построить счастливое будущее. Например, как пишет сайт , в Тюмени одна особа ударила незнакомку бутылкой по лицу. Если такие явления станут частью обыденности, можно даже не рассчитывать на развитие цивилизации.